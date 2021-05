Napoli, testa al Verona: l’esito dei test anti Coronavirus (Di martedì 18 maggio 2021) Il Napoli ha annunciato che tutti i membri del gruppo-squadra sono risultati negativi al Coronavirus: la nota ufficiale Il Napoli ha annunciato che tutti i membri del gruppo-squadra sono risultati negativi al Coronavirus. Buone notizie in vista del match contro il Verona. «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra», si legge nel comunicato ufficiale. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/8pMK0HD1Gd— Official SSC Napoli (@sscNapoli) May 18, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Ilha annunciato che tutti i membri del gruppo-squadra sono risultati negativi al: la nota ufficiale Ilha annunciato che tutti i membri del gruppo-squadra sono risultati negativi al. Buone notizie in vista del match contro il. «Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra», si legge nel comunicato ufficiale. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.#ForzaSempre pic.twitter.com/8pMK0HD1Gd— Official SSC(@ssc) May 18, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Fiorentina-Napoli, l’editoriale: “Non ci avete fatto niente! Ora testa al Verona” - Alfodivi : @AntonioSav73 @antonio_gaito Ma dopo 3 mesi di inattività e dopo aver battuto la testa poco dopo essere rientrato p… - a9milan : RT @Valeninhoo: @DiMarzio Calabrese di merda !!! Non ti vogliamo più a Napoli testa di cazzo... Vai a cagare altrove.. Vaaaaai - VincenzoLombar1 : @Andrea842631710 E io non penso che arriverà, ha 27 anni, non roba da Napoli, però è uno roccioso, tra l’altro ha g… - valdigiacomo : Vi devo raccontare Napoli? Eccola qua. Un ammasso di individualità - tutte diverse - ma con un’unica testa e un uni… -