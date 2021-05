Advertising

TV7Benevento : Napoli: Sibilia, 'sottoscrivo Manfredi, urge rivoluzione, facciamola insieme'... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Sibilia

Metro

Non so se il Benevento sia stato svantaggiato a causa dell'appoggio a Cosimo, vorrei ... Ero presente anche a Mosca, quando ilfu eliminato dalla Coppa dei Campioni. Proposi a Ferlaino ......e Torino, dove un accordo tra Pd e M5s può consentire di non lasciare quei comuni alla deriva. A Bologna - conclude- siamo pronti a sostenere il Pd già dal primo turno. Se però ci ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento ...Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha parlato della partita tra Benevento e Cagliati: 'Mazzoleni ha voluto superare la macchina'.