Napoli, incivili della spazzatura tornano con la coda tra le gambe: agenti bloccano il Lancio del sacchetto (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina in Corso Novara, nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, alcuni agenti di pattuglia hanno presenziato nei pressi dei cassonetti dei rifiuti per non permettere agli incivili di buttare i sacchetti fuori orario. Finalmente si parla di un atto in cui gli incivili escono sconfitti. Per settimane infatti si è parlato della donna che si allena ogni giorno per il "Lancio al sacchetto" ai Quartieri Spagnoli. Il tutto accadeva senza nessun intervento di autorità e di istituzioni. La voce del popolo però sembra iniziare a farsi sentire e l'effetto è che gli incivili sono costretti a tornare a casa con la coda tra le ambe ed il sacchetti di immondizia in ...

