Naomi Campbell mamma a 51 anni | Non c' è amore più grande

(Di martedì 18 maggio 2021) La venere nera che non t'aspetti. Materna e tenerissima mentre raccoglie nel palmo di una mano i piedini della sua piccola. La modella britcaha annunciato su Instagram di essere ...

ha annunciato via social di essere diventata mamma di una bambina . La top model compierà 51 anni il prossimo 22 maggio.è madre A quasi 51 anniha ...La pantera nera ha il cuore di una gattina…sorprende tutti e condivide su Instagram l'annuncio. Sono diventata mamma.ha annunciato su Instagram di esreer diventata mamma. Qui è nel 1995 con Gianni versace. La ...17.07 Noemi Campbell diventa mamma a 51 anni La top model britannica Naomi Campbell è diventata mamma di una bambina. Campbell, 51 anni, ha pubblicato la fo- to della sua mano che tiene i piedini dell ...Naomi Campbell diventa mamma a quasi 51 anni e spiazza i suoi followers con un annuncio inaspettato sul suo profilo Instagram. La ex top model, cantante e attrice britannica, che festeggerà ...