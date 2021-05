Naomi Campbell mamma a 51 anni | ha partorito una bambina

(Di martedì 18 maggio 2021) NEW YORK – Conmpirà 51il 22 maggio, la leggendaria: che, appunto alla soglia del cinquantunesimo compleanno, ha messo al mondo una. L’annuncio sui suoi profili social con una foto che ne raffigura le mani che abbracciano i piedini di una bebè. «Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere L'articolo proviene da Firenze Post.

ROMA "è diventata mamma a 50 anni (51 il 22 maggio). "Una piccola e bella benedizione mi ha scelto come sua madre" " scrive sui social la modella postando una foto della sua mano che tiene i ...Annuncio a sorpresa disul suo account Instagram : la top model ha condiviso con i suoi 10,4 milioni di follower la gioia di essere diventata mamma per la prima volta pochi giorni prima del suo 51esimo ...ROMA (ITALPRESS) - Naomi Campbell é diventata mamma a 50 anni (51 il 22 maggio). "Una piccola e bella benedizione mi ha scelto come sua madre" - scrive sui social la modella postando una foto della su ...Naomi Campbell mamma a 50 anni: la leggendaria top model lo ha annunciato sui suoi profili social con una foto che ne raffigura le... Scopri di più ...