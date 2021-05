Naomi Campbell | annuncio pazzesco | fan increduli – FOTO

(Di martedì 18 maggio 2021)quello diche ha lasciato tutti i suoi fans senza parole. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno E’ diventata madre all’età di 50 annie senza che nessuno sapesse niente. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno con un post pubblicato dalla L'articolo proviene da Inews.it.

Adnkronos : L’annuncio a sorpresa di Naomi: “Sono mamma”. - Damianodanny1 : MIRACOLI DELLA SCIENZA MAMMA UNA NONNA NAOMI CAMPBELL DIVENTATA MADRE A 51 ANNI POSTATO OGGI SU INSTAGRAM FOTO DE… - youtgnet : Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni: 'Non c'è amore più grande' - Notiziedi_it : Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni - infoitcultura : Naomi Campbell diventa mamma a 51 anni -

mamma a 50 anni: la leggendaria top model lo ha annunciato sui suoi profili social con una foto che ne raffigura le mani che abbracciano i piedini di una bebe'. "Una bellissima piccola ...mamma a 50 anni: foto figlia/ "Sono così fortunata": mistero sul nome Loredana Bertè ricorda l'incontro con Franco Battiato in aereo Loredana Bertè ha scelto di ricordare con ...(PRIMAPRESS) - LONDRA - La top model britannica Naomi Campbell è diventata mamma di una bambina. Campbell, 51 anni, ha pubblicato la foto della sua mano che tiene i piedini della piccola. "Una bella ...A quasi 51 anni Naomi Campbell ha finalmente realizzato il suo sogno: la famosa Venere Nera ha annunciato via social di essere madre di una bambina. Al momento non sono noti dettagli sulla nascita del ...