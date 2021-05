Nainggolan | stoccata al Milan | «Come possono vincere senza tirare?» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 maggio 2021)risponde ad un tifoso delsui social pungendo la formazione rossonera dopo il pareggio di domenica In un insolito scambio di battute con un utente, Radjasu Instagram ha punto ildopo il pareggio ottenuto per zero a zero a San Siro che ha impedito ai rossoneri di qualificarsi con un turno d’anticipo in Champions League: «Se giocavate la partita della vita ogni domenica, anziché solo col, vi sareste salvati da mesi» scrive un tifoso rossonero. La risposta del Ninja: «E non piangere c***o…fanno ase non tirano in porta?». L'articolo proviene da Calcio News 24.