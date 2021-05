Nainggolan risponde a un tifoso del Milan: “Come vincono senza tirare?” (Di martedì 18 maggio 2021) Radja Nainggolan, su Instagram, ha risposto così ad un tifoso del Milan, arrabbiato dopo il pareggio del Cagliari a San Siro Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 maggio 2021) Radja, su Instagram, ha risposto così ad undel, arrabbiato dopo il pareggio del Cagliari a San Siro

Advertising

PianetaMilan : - PaniAlessio : RT @cmdotcom: #Milan, i tifosi si lamentano col Cagliari. Risponde Nainggolan: 'Non piangete... se non tiri in porta come vinci?' https://t… - cmdotcom : #Milan, i tifosi si lamentano col Cagliari. Risponde Nainggolan: 'Non piangete... se non tiri in porta come vinci?'… - JohSogos : La dignità,ecco cosa manca ai giocatori del Milan e al loro pseudo tecnico dopo la figuraccia col Cagliari,persino… -