MOVIOLA – Lazio-Torino, rigore col Var: contatto Nkoulou-Immobile, non c'era fuorigioco prima (Di martedì 18 maggio 2021) Succede di tutto in Lazio-Torino. Clamoroso episodio da MOVIOLA all'82', quando Immobile finisce giù per un tocco lieve di Nkoulou e l'arbitro fischia il rigore per poi alzare il braccio per segnalare un fuorigioco. L'offside, però, non c'è, e dunque il Var porta all'assegnazione del rigore. Proteste furibonde dei granata, mette tutti d'accordo Immobile che colpisce il palo dal dischetto. IL VIDEO DEL GOL SportFace.

