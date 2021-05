MotoGP | accordo vicino tra il team VR46 e la Ducati

Leggi su newsmondo

(Di martedì 18 maggio 2021)tra ile la. Valentino Rossi potrebbe scommettere su Marini e Bezzecchi. ROMA – Sembra essere moltol’tra ile la. La scuderia di Borgo Panigale non ha mai smentito i contatti con Valentino Rossi per dare vita a questa nuova collaborazione. Nelle scorse settimane c’è stato un approccio anche della Yamaha, ma nelle ultime ore sembra che la scuderia italiana abbia superato la concorrenza e la fumata bianca è attesa nei prossimi giorni. Si tratta di unmolto importante per entrambe le scuderie.potrà contare nel 2022 su una moto sicuramente molto competitiva e lacercherà di far ...