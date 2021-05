Morto in azienda a Spirano | il cordoglio della Regione | “30 milioni di euro per la sicurezza”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 maggio 2021) In occasione delle celebrazioni dedicate alla Giornata regionale per le vittime degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, il Consiglio regionale ha commemorato martedì mattina in aperturaseduta consiliare Sergio Persico, 54 anni, investito lunedì ada un tir in movimento che stava movimentando merci. “Dall’inizio di quest’anno sul posto di lavoro si sono verificate 11 morti bianche, e quella di Sergio Persico è solo l’ultima di una tragica serie, all’internoquale vanno purtroppo annoverati e aggiunti anche gli operatori sanitari deceduti per il Covid – ha detto nel suo intervento in Aula il Presidente Alessandro Fermi, esprimendo la vicinanza e ildi tutta l’Assemblea regionale ai familiari di Persico -. È indubbio che esista un problema disui ...