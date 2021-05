Morto il maestro Franco Battiato | uno dei cantautori più importanti della musica italiana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Morto maestro

Era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Si è spento questa mattina nella sua residenza Franco Battiato. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata. Il cantautore,oggi nella sua residenza di Milo, era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e ...Album che, sempre secondo l'amico Ferri, era solo una trovata pubblicitaria fatta con lo scopo di " tenere in vita qualcosa che è già" dal momento che " Franco non lo sento più da un anno, ...Lutto nel mondo della musica per la morte del maestro Franco Battiato. Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore italiano, Battiato era nato il 23 marzo del 1945 a Riposto, ...All'età di 76 anni è morto Franco Battiato, uno dei principali esponenti della musica italiana di tutti i tempi ...