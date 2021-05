Morto Franco Battiato | emblema e simbolo della musica italiana Aveva 76 anni

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 18 maggio 2021)si è spento questa mattina all’alba, all’età di 76, nella sua villa di Milo, in provincia di Catania. Lo ha reso noto la famiglia, che ha anche comunicato che i funerali si terranno in forma privata. Un altro pezzostoriavola via, per posizionarsi tra le stelle del firmamento. Eclettico e versatile,durante la sua carriera ha spaziato tra svariati generi, sorprendendo sempre il pubblico con la sualità ed i suoi testi, dal fascino criptico ed enigmatico senza tempo. Nella sua lunghissima carriera, ricordiamo capolavori come “La Cura”, “Centro di gravità permanente”, “Sentimento Nuevo” e moltissimi altri.non ...