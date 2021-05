Morto Battiato | Mara Carfagna | “Ci ha dato luce e leggerezza”

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA – “Resterà la sua musica, la sua libertà e indifferenza alle mode. Addio a Franco, ci ha”. Così(foto), Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, commenta su Twitter la scomparsa di Franco, avvenuta questa mattina all’età di 76 anni. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Radio1Rai : ??È morto Franco #Battiato. Si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avve… - Agenzia_Ansa : E' morto Franco Battiato. Si è spento questa mattina nella sua residenza. Lo rende noto la famiglia. I funerali avv… - Corriere : È morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni - AssuntaGiovann2 : È morto Franco Battiato, genio della musica italiana È stato il nostro centro di gravità permanente….… - Terbonilla : RT @Avvenire_Nei: È morto Franco #Battiato, il cantautore aveva 76 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Battiato

... due chilometri a nord della Città Vecchia, e fortunatamente dopo pochi minuti è tornato in collegamento telefonico? Francocom'è?/ Mistero sulla malattia: 4 concerti annulati e poi... ...Francocom'è?/ Mistero sulla malattia: 4 concerti annulati e poi... Il coraggio di Serena Piccolo, eroe dei nostri giorni Un gesto di grande coraggio e caparbietà quello di Serena ...Loredana Bertè saluta Franco Battiato, scomparso oggi 18 maggio: "So che ti ricorderai delle mie tette sul volo per Mosca" ...Morto Franco Battiato, anche Virginia Raggi ricorda con un messaggio il cantautore siciliano de La Cura: “Scompare un musicista unico” ...