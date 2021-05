Morto Andrea Mari, il fantino Brio star del Palio di Siena si è schiantato con la sua auto: inutili i soccorsi (Di martedì 18 maggio 2021) È Morto a 44 anni Andrea Mari, detto Brio, fantino sei volte vincitore del Palio di Siena. La sua auto è finita contro un albero lungo la via Aurelia a Donoratico, nel livornese, nel pomeriggio di lunedì 17 maggio: inutili i soccorsi. Mari aveva vinto l’ultimo Palio il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato nel Palio del 16 agosto 2001. Andrea Mari si è schiantato contro due dei cipressi che costeggiano il celebre viale di Bolgheri (in provincia di Livorno) nel tratto iniziale che dall’Aurelia porta all’omonimo paese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Èa 44 anni, dettosei volte vincitore deldi. La suaè finita contro un albero lungo la via Aurelia a Donoratico, nel livornese, nel pomeriggio di lunedì 17 maggio:aveva vinto l’ultimoil 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato neldel 16 agosto 2001.si ècontro due dei cipressi che costeggiano il celebre viale di Bolgheri (in provincia di Livorno) nel tratto iniziale che dall’Aurelia porta all’omonimo paese. Secondo quanto ricostruito dalla polizia ...

