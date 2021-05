Morte Franco Battiato, lo sconcertante ricordo di Paolo Gentiloni: queste parole. Ma davvero? (Di martedì 18 maggio 2021) Addio al maestro Franco Battiato, che si è spento nella sua casa di Milo a 76 anni (qui l'approfondimento). L'Italia perde un mito, un simbolo, un artista a tutto tondo e inarrivabile. Un cantautore senza etichette, amato e apprezzato da tutti. E anche per questo, subito dopo la notizia, ecco piovere dal mondo della politica e dello spettacolo attestati di stima, dichiarazioni, ricordi, messaggi alla famiglia. Dunque, in ordine sparso. Matteo Salvini: "Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te. Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande maestro, Franco". Quindi Giorgia Meloni: "L'Italia si inchina alla vita, all'opera di Franco Battiato. A Dio Maestro". Giuseppe Conte: "E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ciao ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Addio al maestro, che si è spento nella sua casa di Milo a 76 anni (qui l'approfondimento). L'Italia perde un mito, un simbolo, un artista a tutto tondo e inarrivabile. Un cantautore senza etichette, amato e apprezzato da tutti. E anche per questo, subito dopo la notizia, ecco piovere dal mondo della politica e dello spettacolo attestati di stima, dichiarazioni, ricordi, messaggi alla famiglia. Dunque, in ordine sparso. Matteo Salvini: "Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te. Una preghiera, une una canzone per il grande maestro,". Quindi Giorgia Meloni: "L'Italia si inchina alla vita, all'opera di. A Dio Maestro". Giuseppe Conte: "E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ciao ...

