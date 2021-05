Morte del Maestro Battiato: a Napoli trovò tanti artisti con cui duettare (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Morte del Maestro della musica italiana Franco Battiato, avvenuta all’età di 76 anni, ha sconvolto tutto il mondo della musica. Siciliano di nascita però apprezzava molto la musica tradizionale partenopea. Per questo era solito duettare con alcuni artisti di Napoli. Tra questi spiccano alcuni nomi in particolare. In primis il grande Pino Daniele. Non poteva mancare poi il duetto con un altro grande della musica napoletana, Massimo Ranieri. Infine anche con Enzo Avitabile, cantante famoso per dar voce agli ultimi con grande spirito e tenacia. Proprio con quest’ultimo si è reso protagonista di un grande duetto con il brano “NO è No” con la quale i due si aggiudicarono il Premio Tenco. Con Massimo Ranieri invece rimane indelebile il duetto nel programma ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLadeldella musica italiana Franco, avvenuta all’età di 76 anni, ha sconvolto tutto il mondo della musica. Siciliano di nascita però apprezzava molto la musica tradizionale partenopea. Per questo era solitocon alcunidi. Tra questi spiccano alcuni nomi in particolare. In primis il grande Pino Daniele. Non poteva mancare poi il duetto con un altro grande della musica napoletana, Massimo Ranieri. Infine anche con Enzo Avitabile, cantante famoso per dar voce agli ultimi con grande spirito e tenacia. Proprio con quest’ultimo si è reso protagonista di un grande duetto con il brano “NO è No” con la quale i due si aggiudicarono il Premio Tenco. Con Massimo Ranieri invece rimane indelebile il duetto nel programma ...

Advertising

ilpost : Franco Battiato, uno dei più importanti e amati cantautori italiani della seconda metà del Novecento, è morto a 76… - rubio_chef : La salvezza della Palestina, e quindi del genere umano, passa anche per il senso di vomito, vergogna, e rabbia che… - oss_romano : #17maggio Al Regina caeli l’appello del #Papa perché si ponga fine alla spirale di distruzione in #TerraSanta. La m… - brubenasich : RT @UtherPe1: 2n Hanno rifiutato di condividere parte del loro privilegio, privilegio pagato dalle tasse di quei lavoratori a cui auguravan… - poch8mio : @Mirkomilan84 Mettere in mezzo il Napoli quando sono più i torti che gli aiuti mi pare alquanto ingiusto. Ci hanno… -