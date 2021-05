Morte Battiato, il Maestro parlava così nel 1997: 'Nato mediano, mi ritrovai a giocare libero' (Di martedì 18 maggio 2021) Il cantautore di Ionia era un appassioNato di calcio, almeno a giudicare dall'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport 24 anni fa e riproposta dalla Rosea nel giorno della Morte. ' Io ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Il cantautore di Ionia era un appassiodi calcio, almeno a giudicare dall'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport 24 anni fa e riproposta dalla Rosea nel giorno della. ' Io ...

Advertising

ilpost : Franco Battiato, uno dei più importanti e amati cantautori italiani della seconda metà del Novecento, è morto a 76… - vladiluxuria : Quando non ho visto una sua intervista o un suo messaggio dopo la morte di Milva avevo già capito che stava molto m… - RaiPlay : Ciao Maestro ?? Oggi #18maggio salutiamo un grande artista. #Battiato - ferne1908 : RT @Moonlightshad1: Oggi è il giorno in cui alcune delle 'squallide figure che attraversano il paese' si dolgono della morte di un Artista… - acquadigian : Non sono un amante della musica di #battiato ma si è sempre dispiaciuti della morte di un artista, però quando c’er… -