Morgan su Franco Battiato: “Uno degli ultimi veri uomini di cultura in questa Italia mediocre” (Di martedì 18 maggio 2021) “Santo Cielo, non avrei mai voluto arrivasse questo momento”, scrive Morgan su Franco Battiato, che è venuto a mancare oggi. Il mondo della musica piange il Maestro Battiato, artefice di alcune delle più belle canzoni del repertorio musicale Italiano. Centinaia di messaggi per lui già dalle prime ore di questa mattina. Particolarmente profondo, quello di Morgan che riflette ad alta voce e condivide il suo dolore per la dipartita dell’unica persona in grado di capirlo. “Mi fa tanto male, mi fa pensare alla sua bontà, alla sua ironia, la sua intelligenza”, scrive Morgan su Battiato. “Battiato era uno degli ultimi veri uomini di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 18 maggio 2021) “Santo Cielo, non avrei mai voluto arrivasse questo momento”, scrivesu, che è venuto a mancare oggi. Il mondo della musica piange il Maestro, artefice di alcune delle più belle canzoni del repertorio musicaleno. Centinaia di messaggi per lui già dalle prime ore dimattina. Particolarmente profondo, quello diche riflette ad alta voce e condivide il suo dolore per la dipartita dell’unica persona in grado di capirlo. “Mi fa tanto male, mi fa pensare alla sua bontà, alla sua ironia, la sua intelligenza”, scrivesu. “era unodi ...

