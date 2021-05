Morgan: chi è, età, carriera, Instagram, canzoni, vita privata, figli (Di martedì 18 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Morgan, pronto a ricordare il grande Franco Battiato. Morgan: chi è, anni, carriera e vita privata Morgan è nato il 23 dicembre 1972 a Milano. All’anagrafe Marco Castoldi, Morgan ha iniziato gli studi di piano e chitarra fin da giovanissimo. Si appassiona inizialmente al genere New romantic e successivamente al Rock. Nella sua carriera si è spesso ispirato ad artisti internazionali di primo piano come i Doors, i Depeche Mode, i Police e i Duran Duran. Nel 1991 insieme a Andrea Fumagalli, Marco Pancaldi e a Stefano Panceri fonda il gruppo musicale dei Bluvertigo. Vincono numerosi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche, pronto a ricordare il grande Franco Battiato.: chi è, anni,è nato il 23 dicembre 1972 a Milano. All’anagrafe Marco Castoldi,ha iniziato gli studi di piano e chitarra fin da giovanissimo. Si appassiona inizialmente al genere New romantic e successivamente al Rock. Nella suasi è spesso ispirato ad artisti internazionali di primo piano come i Doors, i Depeche Mode, i Police e i Duran Duran. Nel 1991 insieme a Andrea Fumagalli, Marco Pancaldi e a Stefano Panceri fonda il gruppo musicale dei Bluvertigo. Vincono numerosi ...

