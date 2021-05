Montecorvino Pugliano | attivato lo sportello telematico

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 18 maggio 2021) Con l’attivazione delloi cittadini di, le imprese, le Forze dell’Ordine, i liberi professionisti, potranno richiedere online certificati e le pratiche afferenti ai servizi demografici, ai servizi sociali e alla polizia locale a qualunque ora del giorno, 365 giorni l’anno, in qualsiasi parte del mondo, senza recarsi personalmente presso gli uffici dell’ente. Locontribuisce ad eliminare lungaggini, ridurre il consumo di carta e rispetta i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale. Il servizio che il Comune dimette a disposizione in modo del tutto gratuito permette di consultare le informazioni e le norme necessarie per presentare una pratica, di compilare e ...