Montanari contro Meloni | “Fratelli d’Italia è il punto di riferimento del vecchio fascismo storico” | VIDEO

Senza peli sulla lingua e diretto: "Il partito della Meloni è il riferimento del vecchio fascismo storico". E non solo. Tommaso Montanari, storico dell'arte e saggista, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo risponde alla domanda della conduttrice sulla leader di Fratelli d'Italia: Lei è arrivato a dire che capisce quei librai che si rifiutano di vendere questo libro autobiografico che è appena uscita della Meloni, e quindi lei invita a una censura. Perché ce l'ha così tanto? Ecco la risposta di Montanari, che ne ha avute anche per la Lega: Non si può parlare di censura. Dico che l'attacco a una libraia che ha deciso di non venderlo mi pare un attacco indegno, perché non c'è dubbio che il partito della Meloni è il punto di riferimento del vecchio fascismo storico.

