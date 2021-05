Mondo TV, contratto di licenza con TTK per le mascherine dei MeteoHeroes (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Mondo TV ha sottoscritto un accordo di licenza con TTK, società con sede a Udine, con il quale vengono concessi alla TTK i diritti per lafabbricazione e al distribuzione in Italia di mascherine caratterizzate dagli elementi della serie MeteoHeroes, coprodotta da Mondo TV con MOPI. Il contratto – spiega una nota – prevede il pagamento di royalties e si distingue per essere il primo accordo per questa tipologia di prodotti sostanzialmente nuova nel settore del licensing. L’accordo soprattutto sembra confermare la visibilità e il gradimento che la serie dei MeteoHeroes sta ricevendo nel Mondo del licensing e merchandising con la vendita di licenze di nuova tipologia per il gruppo. (Foto: © Piotr Adamowicz/123RF) Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) –TV ha sottoscritto un accordo dicon TTK, società con sede a Udine, con il quale vengono concessi alla TTK i diritti per lafabbricazione e al distribuzione in Italia dicaratterizzate dagli elementi della serie, coprodotta daTV con MOPI. Il– spiega una nota – prevede il pagamento di royalties e si distingue per essere il primo accordo per questa tipologia di prodotti sostanzialmente nuova nel settore del licensing. L’accordo soprattutto sembra confermare la visibilità e il gradimento che la serie deista ricevendo neldel licensing e merchandising con la vendita di licenze di nuova tipologia per il gruppo. (Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)

