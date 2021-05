Mondo della musica in lutto: è morto Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFranco Battiato non c’è più. Il cantautore siciliano è morto oggi all’età di 76 anni nella sua residenza di Milo, in provincia di Catania, dopo anni di lotta contro un brutto male. Nato il 23 marzo 1945 a Jonia, Battiato ha rappresentato una ventata d’aria nuova per la musica italiana attraverso un genere lontano da qualsiasi schema già esistente. Artista poliedrico, è stato cantautore, compositore, musicista e pittore. Innumerevoli i suoi capolavori tra i quali si ricordano “La Cura”, “La Stagione dell’Amore”, “Cuccuruccucù” e “Voglio vederti danzare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonon c’è più. Il cantautore siciliano èoggi all’età di 76 anni nella sua residenza di Milo, in provincia di Catania, dopo anni di lotta contro un brutto male. Nato il 23 marzo 1945 a Jonia,ha rappresentato una ventata d’aria nuova per laitaliana attraverso un genere lontano da qualsiasi schema già esistente. Artista poliedrico, è stato cantautore, compositore, musicista e pittore. Innumerevoli i suoi capolavori tra i quali si ricordano “La Cura”, “La Stagione dell’Amore”, “Cuccuruccucù” e “Voglio vederti danzare”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

