MIUR | scadenze candidature PON piano scuola estate

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 18 maggio 2021) Con uno stanziamento di 500 milioni di euro ilpromuove progetti per il potenziamento delle competenze e per rafforzare gli apprendimenti. Nonchè per consentire agli studenti di recuperare la socialità limitata nei mesi di pandemia e didattica a distanza. È una buona occasione per fare tutte le attività che non si sono potute svolgere in