Miss Claudia Ruggeri | avete mai visto il marito? Sembra un modello -FOTO

(Di martedì 18 maggio 2021)lascia tutte le fans senza parole: latra le braccia di suoMarco Bruganelli fa il pieno di like e un dettaglio non sfuggeè conosciuta con l’appellativo di ‘’ nel programma di Canale 5 Avanti un altro. Tra lei e Paolo Bonolis c’è un legame stretto che va oltre il lavoro. Pochi sanno che la splendida show girl è sua cognata, in quanto sposata con il fratello di Sonia Bruganelli, Marco. Molto seguita in televisione,ha lo stesso seguito anche sui social dove per l’appunto ha un account con più di un milione di fans. Ieri sera, laha postato uno scatto dolcissimo tra le braccia ...

Advertising

ArmonioHG : Oggi niente Miss Claudia? XD #avantiunaltro - w4nkbattler : Laura Cremaschi Asia Valente Miss Claudia Le Donatella - fantaman10 : Miss Claudia è pazzesca meravigliosa ???? #avantiunaltropuredisera - Barbara41006655 : @marcosalvati Come lo vedresti nel parterre di miss Claudia? - ArmonioHG : @ilnononano ma Miss Claudia viene spessa sempre! ahahahah Son sicuro che anche te l'avresti fatto! XD -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Claudia

Formatonews

LaRuggeri ha condiviso un video su instagram in cui si mostra con un abito che lascia senza paroleRuggeri è una delle Bonas più apprezzate del programma di Paolo Bonolis, Avanti ...Sempre presenti il salottino, capitanato da, e i personaggi storici del programma, tra cui il Bonus Daniel Nilsson , lo Iettatore Franco Pistoni , la Bonas Sara Croce , la Bona Sorte ...La puntata di Avanti un altro! Pure di Sera, in onda domenica 16 maggio, è disponibile in streaming su Mediaset Play Infinity ...Avanti un altro! Paolo Bonolis e Luca Laurenti in diretta su canale5 con la 6a puntata: stasera in sfida Laura Freddi vs Uomo Gatto ...