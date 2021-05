Milo Ventimiglia la foto con i pantaloncini super attillati accende i social e lui replica

(Di martedì 18 maggio 2021) Lo scorso aprile, GQ hagrafatoindossare un paio didavvero corti: l'attore ha commentato lae le reazioni entusiastiche sui. Lo scorso aprile, il mondo del gossip si è lanciato in un commento all'ultimo sangue sulla lunghezza deidiin uscita dalla palestra. Troppo corti o accettabili? Inguardabili o tremendamente sexy? A voi la scelta! Dal canto suo, in occasione della partecipazione virtuale a The Talk,ha dichiarato: "Sono un semplice ragazzo che sta uscendo dalla palestra. Davvero, giuro che non c'è altro dietro. Gli shorts sono della giusta lunghezza ma, quando faccio attività fisica, tendo ad alzarli in ...

Dropsoftime94 : Nel film di canale 5 c'è Milo Ventimiglia. ?? - sparkIes__ : C’è Milo Ventimiglia su canale 5 grazie questo è un gran dono che Dio ci fa - edshirt : innamorata di Milo Ventimiglia anche oggi - hznll28 : RT @GretaSmara: Non importa in che ruolo sia destinato a finire, ma Milo Ventimiglia sarà sempre la rappresentazione dell'uomo perfetto #r… - hznll28 : RT @GretaSmara: Milo Ventimiglia tu sei l'eterna crush #ricominciodame -

Ultime Notizie dalla rete : Milo Ventimiglia

Movieplayer.it

Anticipazioni Ricomincio da me: la trama del film con Jennifer Lopez in onda stasera su Canale5 Questa sera, martedì 18 maggio, Canale5 proporrà il film con Jennifer Lopez e: ' Ricomincio da me '. La pellicola, diretta nel 2018 dal regista statunitense Peter Segal, seguirà le vicende di Maya Vargas . Addetta alle vendite in una piccola catena di ...... ma sempre utili da Diretta da Peter Segal e scritta da Justin Zackham e Elaine Goldsmith - Thomas , questa commedia uscita al cinema in Italia nel gennaio 2019 è interpretata da, ...Ricomincio da me, un film con Jennifer Lopez protagonista Ricomincio da me ha fatto registrare buoni incassi grazie soprattutto alla presenza nel cast di Jennifer Lopez, popstar di fama ... RICOMINCIO ...Un approfondimento sul film Ricomincio da me, interpretato da Jennifer Lopez, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro.