Milano, uccide il figlio di 2 anni: 'Ero convinto avesse il malocchio, mi svegliavo e lo massacravo di botte' (Di martedì 18 maggio 2021) Alija Hrustic, il 26enne condannato per aver ucciso il figlio di due anni i n zona San Siro a Milano avrebbe ammesso di averlo fatto perché il bimbo aveva il malocchio. Sul caso emergono nuovi ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021) Alija Hrustic, il 26enne condannato per aver ucciso ildi duei n zona San Siro aavrebbe ammesso di averlo fatto perché il bimbo aveva il. Sul caso emergono nuovi ...

Advertising

poliziadistato : #17maggio 1972 a Milano un commando armato uccide il commissario Calabresi L'anno dopo una bomba in questura uccid… - franconemarisa : RT @poliziadistato: #17maggio 1972 a Milano un commando armato uccide il commissario Calabresi L'anno dopo una bomba in questura uccide 4… - FrancescoBlotto : «Stop al #piombo per la #caccia, uccide le #aquile»: lo studio del Parco dello Stelvio - MariaRo75100061 : RT @ziwonauta: stop alla caccia, non al piombo..è intollerabile oramai #bastacaccia #bastasparare «Stop al piombo per la caccia, uccide le… - RosannaMarani : «Stop al piombo per la caccia, uccide le aquile»: lo studio del Parco dello Stelvio -