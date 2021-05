Milano, torturò e uccise il figlio di due anni: chiesto l'ergastolo per Alija Hrustic (Di martedì 18 maggio 2021) chiesto l'ergastolo (con nove mesi di isolamento diurno) per Alija Hrustic , il 26enne imputato per l' omicidio del figlio , avvenuto nel maggio 201 9 in via Ricciarelli. Il piccolo Mehmet , di due ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021)l'(con nove mesi di isolamento diurno) per, il 26enne imputato per l' omicidio del, avvenuto nel maggio 201 9 in via Ricciarelli. Il piccolo Mehmet , di due ...

Chiesto l'ergastolo (con nove mesi di isolamento diurno) per Alija Hrustic , il 26enne imputato per l' omicidio del figlio , avvenuto nel maggio 201 9 in via Ricciarelli. Il piccolo Mehmet , di due ...