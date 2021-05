Milano: nasce lista 'Milano in salute', sosterrà Sala alle amministrative (2) (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - "La nostra sarà una lista e un tavolo di costruttori – ha precisato Marco Fumagalli -. Non sarà aperta solo a medici ospedalieri o di medicina generale, ma si avvarrà della partecipazione anche di psicologi, direttori operativi di area sanitaria, pubblica assistenza. Con noi ci saranno professori di sociologia della salute, dirigenti sanitari, tecnici di laboratorio, assistenti sociali, associazioni che si occupano di malati o di disabilità. Avremo biologi, volontari, specializzandi, educatori, farmacisti, dirigenti di aziende farmaceutiche. Tutte persone competenti, che si metteranno in gioco e si spenderanno affinché a Milano gli ospedali di prossimità e le case della salute siano una realtà effettiva". Francesca Ulivi ha aggiunto: "Avere una malattia cronica è un poco come avere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) (Adnkronos) - "La nostra sarà unae un tavolo di costruttori – ha precisato Marco Fumagalli -. Non sarà aperta solo a medici ospedalieri o di medicina generale, ma si avvarrà della partecipazione anche di psicologi, direttori operativi di area sanitaria, pubblica assistenza. Con noi ci saranno professori di sociologia della, dirigenti sanitari, tecnici di laboratorio, assistenti sociali, associazioni che si occupano di malati o di disabilità. Avremo biologi, volontari, specializzandi, educatori, farmacisti, dirigenti di aziende farmaceutiche. Tutte persone competenti, che si metteranno in gioco e si spenderanno affinché agli ospedali di prossimità e le case dellasiano una realtà effettiva". Francesca Ulivi ha aggiunto: "Avere una malattia cronica è un poco come avere il ...

