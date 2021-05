Milano, maratona riasfaltatura di primavera: in sette giorni si riempiono le buche e riparano strade. Dal Duomo a Quarto Oggiaro (Di martedì 18 maggio 2021) maratona di sette giorni, partita ieri, per 'rattoppare' le buche lungo le strade, livellare i marciapiedi malconci, sistemare il pavè. E rifare le strisce che delimitano le nuove piste ciclabili, ... Leggi su leggo (Di martedì 18 maggio 2021)di, partita ieri, per 'rattoppare' lelungo le, livellare i marciapiedi malconci, sistemare il pavè. E rifare le strisce che delimitano le nuove piste ciclabili, ...

Advertising

mauriziosantin : RT @BeppeSala: Ieri con la Generali Milano Marathon è stata scritta una pagina di storia della maratona, con i migliori tempi di sempre su… - RobRe62 : RT @BeppeSala: Ieri con la Generali Milano Marathon è stata scritta una pagina di storia della maratona, con i migliori tempi di sempre su… - lid_rnl : RT @BeppeSala: Ieri con la Generali Milano Marathon è stata scritta una pagina di storia della maratona, con i migliori tempi di sempre su… - BeppeSala : Ieri con la Generali Milano Marathon è stata scritta una pagina di storia della maratona, con i migliori tempi di s… - corroergosum : MILANO MARATHON ALL OVER THE WORLD: IL NUOVO UNIVERSO DEL RUNNING - Leggi tutto su -