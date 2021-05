Milan, nuova sede a Shanghai e partnership con PacificPine Sports (Di martedì 18 maggio 2021) Il Milan apre una nuova sede a Shanghai e firma una nuova partnership con PacificPine Sports, accademia sportiva, che porterà l’AC Milan Academy nel paese. “La nuova sede è una risorsa chiave per il Club per sviluppare ulteriormente la strategia commerciale e di comunicazione in Cina e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più consapevole della propria rilevanza a livello globale”, si legge all’interno della nota del club. Con la partnership con PacificPine Sports verrà avviata a Shenzhen la prima Ac Milan Academy e in seguito altri centri sportivi in altre località. “Siamo un Club realmente globale – ha commentato Casper ... Leggi su sportface (Di martedì 18 maggio 2021) Ilapre unae firma unacon, accademia sportiva, che porterà l’ACAcademy nel paese. “Laè una risorsa chiave per il Club per sviluppare ulteriormente la strategia commerciale e di comunicazione in Cina e rispondere alle esigenze di un mercato sempre più consapevole della propria rilevanza a livello globale”, si legge all’interno della nota del club. Con laconverrà avviata a Shenzhen la prima AcAcademy e in seguito altri centri sportivi in altre località. “Siamo un Club realmente globale – ha commentato Casper ...

