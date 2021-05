Migranti: venticinque in Puglia fra i 559 in arrivo nelle regioni Giovedì e venerdì (Di martedì 18 maggio 2021) Di seguito una comunicazione dell’agenzia Dire: Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, i Migranti distribuiti nelle regioni italiane tra Giovedì e venerdì saranno 559. In Liguria sono previste 44 persone, in arrivo venerdì. Giovedì toccherà a Campania, Abruzzo, Veneto e Lazio con 40 persone a testa, Umbria con 49, Marche con 50, Piemonte e Lombardia con 60, Puglia con 25. venerdì, oltre alla Liguria, sono previsti arrivi anche in Emilia-Romagna, con 60 persone, Basilicata con 43, Sicilia con otto. L'articolo Migranti: venticinque in Puglia fra i 559 in arrivo nelle regioni ... Leggi su noinotizie (Di martedì 18 maggio 2021) Di seguito una comunicazione dell’agenzia Dire: Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, idistribuitiitaliane trasaranno 559. In Liguria sono previste 44 persone, intoccherà a Campania, Abruzzo, Veneto e Lazio con 40 persone a testa, Umbria con 49, Marche con 50, Piemonte e Lombardia con 60,con 25., oltre alla Liguria, sono previsti arrivi anche in Emilia-Romagna, con 60 persone, Basilicata con 43, Sicilia con otto. L'articoloinfra i 559 in...

