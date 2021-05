Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti Spagna, 5mila arrivi a Ceuta: mille sono minori #Ceuta - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A DRAGHI: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA, GRECIA E FRANCIA” - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Migranti Spagna, 5mila arrivi a Ceuta: mille sono minori #Ceuta - ROBIX1 : RT @Ilconservator: “L‘Irlanda si è impegnata a prendere 10 migranti . . .” Reazione: Ahahahahahahah Poi Germania 0 Francia 0 Finl… - SmorfiaDigitale : Migranti Spagna, 5mila arrivi a Ceuta: mille sono minori - Tgcom24 -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Spagna

E' salito ad almeno 5mila, tra cui un migliaio di minori, il numero diche sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e lae a raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta solo nella giornata di lunedì. Lo hanno riferito le autorità spagnole per le ...E' salito ad almeno 5.000, tra cui un migliaio di minori, il numero diche sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e lae a raggiungere l'enclave spagnola di Ceuta solo nella giornata di lunedì. Lo hanno riferito le autorità spagnole per le ...A nuoto o a piedi, gli arrivi di migranti che lasciano le spiagge marocchine situate a pochi chilometri a sud di Ceuta si sono moltiplicati dalla mattina alla sera Lo hanno riferito le autorità spagno ...Ieri, per d… - Pietro20463890 : .adesso, assolto SALVINI devono indagare il comandante della nave per aver sequestrato i migranti per una settima… - CScrotone : @Cosimo53086756 @vitalbaa @DomaniGiorna ...