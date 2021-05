Advertising

stanzaselvaggia : Dopo le terapie intensive occupate e l’indice rt, un nuovo parametro scientifico introdotto dall’epidemiologo Matte… - paoloelaluna : RT @ImolaOggi: Migranti, nuovo bando per altre 4 navi quarantena - Mariann46409026 : RT @ImolaOggi: Migranti, nuovo bando per altre 4 navi quarantena - NethipEdien2000 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, nuovo naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 i dispersi #migranti - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, nuovo naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 i dispersi #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti nuovo

TGCOM

Almeno 50sarebbero dispersi in unnaufragio nel Mediterraneo, l'ennesimo nelle ultime settimane. A renderne conto in un tweet è il portavoce dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni, Flavio ...Un altro naufragio si sarebbe verificato nel Mediterraneo, con almeno 50che sarebbero dispersi. E quanto afferma il portavoce dell Organizzazione mondiale delle migrazioni Flavio Di Giacomo in un tweet, sottolineando che il barcone era partito domenica da Zwara, ..."Negli ultimi anni, numerosi dibattiti sull’immigrazione al Parlamento Europeo, nessun risultato. Le morti in mare continuano, così come gli arrivi ...Sulle pagine del Risveglio del 21 aprile 2016 si parlava di inaugurazioni e mostre sul tema della Resistenza ma soprattutto sul dramma, che ancora oggi crea continui dibattiti politici, delle vecchie ...