Migranti | naufragio nel Mediterraneo | 50 dispersi

Advertising

marcodimaio : Arriva ora la notizia di un naufragio a largo della #Tunisia. Le autorità parlano di 50 migranti dispersi. Vogliamo… - Agenzia_Ansa : Un naufragio si sarebbe verificato nel Mediterraneo, con almeno 50 migranti che sarebbero dispersi. E' quanto affer… - MediasetTgcom24 : Migranti, nuovo naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 i dispersi #migranti - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @marcodimaio: Arriva ora la notizia di un naufragio a largo della #Tunisia. Le autorità parlano di 50 migranti dispersi. Vogliamo metter… - rosariaraffone : RT @RaiNews: Secondo il governo tunisino i 50 dispersi sarebbero annegati #Tunisia #Libia #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti naufragio

Naufragata un'imbarcazione diretta in Europa. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa tunisina Un'altra tragedia dell'immigrazione, ancora persone morte in mare. Sono almeno 57 iannegati al largo della Tunisia, dove è naufragata un'imbarcazione diretta in Europa. Lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa tunisina su Twitter, spiegando che 33 persone sono state tratte in ...Un altrosi sarebbe verificato nel Mediterraneo, con almeno 50che sarebbero dispersi. Questo quanto afferma il portavoce dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni Flavio Di Giacomo in ...Un altro naufragio nel Mediterraneo. Sarebbero almeno i 50 migranti che dispersi secondo quanto affermato dal portavoce dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni Flavio Di Giacomo in un tweet, sot ...LAMPEDUSA - Un altro naufragio si sarebbe verificato nelle scorse ore nel mar Mediterraneo, a sud della Sicilia. Ad annunciarlo è il portavoce ...