Migranti marocchini entrano a nuoto a migliaia nell' enclave spagnola di Ceuta | neonati salvati in mare

Dopo l'invasione di 8.000 #migranti marocchini, il premier #Sanchez viene così accolto a #Ceuta. #Spagna #immigrazione

Il richiamo in Marocco dell'ambasciatrice stato deciso dopo che Madrid ha espresso alla diplomatica la propria insoddisfazione per il massiccio ingresso dia Ceuta , enclave ...Il richiamo in Marocco dell'ambasciatrice è stato deciso dopo che Madrid ha espresso alla diplomatica la propria "insoddisfazione" per "il massiccio ingresso dia Ceuta", enclave ...Arriva ad almeno 8.000, tra cui un migliaio di minori, il numero di migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l'enclave spagnola in ...Caos migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per l'arrivo in massa di almeno 8.000 persone. Madrid schiera l'esercito ...