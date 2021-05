Migranti, Cartabia: nel 2020 l’Italia ha salvato oltre 25.000 persone. Occorre collaborazione internazionale (Di martedì 18 maggio 2021) L'Italia è in prima linea nei flussi migratori e rimane pienamente impegnata nella prevenzione e nella lotta contro questo reato, in particolare nel Mediterraneo, afferma Cartabia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021) L'Italia è in prima linea nei flussi migratori e rimane pienamente impegnata nella prevenzione e nella lotta contro questo reato, in particolare nel Mediterraneo, affermaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Avvenire_Nei : Da Lesbo corridoio umanitario di S.Egidio: profughi da Afghanistan e Africa - FirenzePost : Migranti, Cartabia: nel 2020 l’Italia ha salvato oltre 25.000 persone. Occorre collaborazione internazionale - 76Celisa : RT @santegidionews: #Migranti che rischiano la vita per arrivare a Lampedusa e in Sardegna. O tornano a Tripoli intercettati dai militari l… - EugenioBerto70 : Migranti:Cartabia,Italia in prima linea,serve sforzo corale - lucia_lucchini : Da Lesbo corridoio umanitario di S.Egidio: profughi da Afghanistan e Africa -