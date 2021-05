Migranti, 5 mila arrivi a Ceuta, enclave spagnola in Marocco (Di martedì 18 maggio 2021) Cinque mila Migranti sono entrati a Ceuta, territorio spagnolo situato in Nord Africa. Si tratta di un ingresso senza precedenti. Un ingresso senza precedenti. Così lo hanno definito le autorità di Ceuta, città spagnola situata in Nord Africa, intorno a territorio marocchino con vista lo Stretto di Gibilterra. 5 mila Migranti varcano il confine Dunque, è salito a almeno 5.000, tra cui un migliaio di minori, il numero di Migranti che sono riusciti a superare il confine tra il Marocco e la Spagna e a raggiungere l’enclave iberica di Ceuta. Questo solo nella giornata di lunedì. Un “record” senza precedenti, appunto. Chi a piedi, chi ha nuoto, i Migranti hanno lasciato le ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Cinquesono entrati a, territorio spagnolo situato in Nord Africa. Si tratta di un ingresso senza precedenti. Un ingresso senza precedenti. Così lo hanno definito le autorità di, cittàsituata in Nord Africa, intorno a territorio marocchino con vista lo Stretto di Gibilterra. 5varcano il confine Dunque, è salito a almeno 5.000, tra cui un migliaio di minori, il numero diche sono riusciti a superare il confine tra ile la Spagna e a raggiungere l’iberica di. Questo solo nella giornata di lunedì. Un “record” senza precedenti, appunto. Chi a piedi, chi ha nuoto, ihanno lasciato le ...

Migranti, Cartabia: l'Italia è in prima linea Nel 2020 coordinato il salvataggio di 25 mila persone. Lo dice la ministra della Giustizia a Vienna alla 30esima sessione della Commissione ONU per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale

