Michael Burry | “Big Short” da oltre 530 milioni contro Tesla

(Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – Il family office di, Scion Asset Management, ha rivelato in un deposito normativo di avere opzioni put ribassiste su 800.100 azioni dialla fine del primo trimestre, per un valore di 534di dollari. Le posizioni corte sono usate dagli investitori quando questi credono che il valore di un titolo sia destinato a calare.è conosciuto per essere stato il primo investitore a prevedere e trarre profitto dalla crisi dei mutui subprime verificatasi tra il 2007 e il 2010 ed è stato reso famoso grazie all’interpretazione di Christian Bale nel film “The Big” (in italiano “La grande scommessa”). Negli ultimi mesiè stato sempre più scettico sulle valutazioni altissime di. A febbraio, aveva twittato ...

