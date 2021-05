Mi manda Raitre trasloca al weekend e punta sull’inchiesta. Federico Ruffo solo alla conduzione (Di martedì 18 maggio 2021) Federico Ruffo, Mi manda Raitre Mi manda Raitre cambierà collocazione e forma(t). Ma non la sostanza. Nella prossima stagione tv, il programma che dà voce alle istanze dei consumatori non farà più parte del palinsesto feriale, ma traslocherà nel weekend – sempre in daytime – profilandosi più sull’inchiesta. E tornando ad una conduzione singola, affidata unicamente a Federico Ruffo. Nei prossimi palinsesti autunnali, il giornalista romano sarà l’unico padrone di casa a Mi manda Raitre ed accanto a sé non avrà più la collega Lidia Galeazzo (co-conduttrice nella stagione 2020-2021). Il programma diventerà un settimanale e andrà in onda il sabato e la domenica dalle 9 ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 18 maggio 2021), MiMicambierà collocazione e forma(t). Ma non la sostanza. Nella prossima stagione tv, il programma che dà voce alle istanze dei consumatori non farà più parte del palinsesto feriale, ma traslocherà nel– sempre in daytime – profilandosi più. E tornando ad unasingola, affidata unicamente a. Nei prossimi palinsesti autunnali, il giornalista romano sarà l’unico padrone di casa a Mied accanto a sé non avrà più la collega Lidia Galeazzo (co-conduttrice nella stagione 2020-2021). Il programma diventerà un settimanale e andrà in onda il sabato e la domenica dalle 9 ...

Advertising

QuintilioC : @AnnigioGiovanni @GuisaTania @reportrai3 @RaiTre W la libertà! Abbiamo 2 bisacce guardiamole entrambi.......buona g… - proodeftiky : @agorarai @RaiTre @luisellacost @lauraravetto @caterinabini @StefanoFassina @MarcoDamilan @a_padellaro… - ennebi91 : @reportrai3 @RaiTre Con la solita classe, non le manda certo a dire. Peccato solo che Conte non abbia voluto trasfe… - LinkaTv : E' iniziato Mi manda Raitre su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - wauroware : RT @Confedilizia_: Confedilizia a @mimandaRai3 sul blocco sfratti -