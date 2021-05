“Mi ha pugnalata” Fariba Tehrani | il gesto velenoso fa imbufalire la naufraga Tensione alle stelle all’Isola dei Famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Accuse pesantissime e critiche quasi senza precedenti nei confronti di. A ‘L’Isola dei’ la mamma di Giulia Salemi non sta quindi vivendo un periodo d’oro, anzi, una delle naufraghe ha deciso di puntare il dito contro di lei. Dopo la puntata andata in onda il 17 maggio, gli animi in Honduras non sono sereni e la concorrente è finita nel mirino per alcuni comportamenti ritenuti non idonei. Ildinon è passato inosservato e la compagna di avventura si è infuriata. Laha tra l’altro ricevuto un provvedimento ‘per direttissima’ per aver violato il regolamento del reality, da qui la punizione. La scorsa puntata quando Emanuela Tittocchia è stata eliminatale ha sussurrato all’orecchio della presenza di un’altra Isola rompendo ...