Meteo Roma | previsioni per mercoledì 19 maggio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) Cieli irregolarmente nuvolosi in mattinata, deboli piogge attese nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.Lazio:per19Nuvolosità irregolare in mattinata su tutto il Lazio con possibili piogge sui settori interni; piogge sparse nel pomeriggio con locali temporali, tempo asciutto sul litorale centro-settentrionale. Miglioramento atteso tra la sera e la notte.Italia:per19Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sullagna, Emilia orientale e settori meridionali di Veneto e Friuli. Al pomeriggio nuvolosità variabile con tempo asciutto su Piemonte ...