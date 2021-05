METEO Italia. Rovesci e temporali con temperature in calo. Weekend novità (Di martedì 18 maggio 2021) METEO SINO AL 24 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti occidentali continuano a raggiungere l’Italia, pilotate da un’ampia circolazione ciclonica che abbraccia il Centro-Ovest Europa. In seno a questo flusso atlantico, scorrono veloci impulsi instabili verso le Alpi con METEO a tratti temporalesco soprattutto al Nord Italia. Un apporto d’aria più fresca favorirà un incremento dell’instabilità anche lungo la dorsale appenninica. Nonostante qualche temporale in più, il tempo si manterrà però prevalentemente soleggiato. L’instabilità atmosferica si manifesterà principalmente sulle regioni del Triveneto e dorsale appenninica, con acquazzoni più probabili nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio quando si manifesteranno marcati contrasti dovuti all’intrusione dell’aria fresca in quota. Tendenza ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 18 maggio 2021)SINO AL 24 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Correnti occidentali continuano a raggiungere l’, pilotate da un’ampia circolazione ciclonica che abbraccia il Centro-Ovest Europa. In seno a questo flusso atlantico, scorrono veloci impulsi instabili verso le Alpi cona tratti temporalesco soprattutto al Nord. Un apporto d’aria più fresca favorirà un incremento dell’instabilità anche lungo la dorsale appenninica. Nonostante qualche temporale in più, il tempo si manterrà però prevalentemente soleggiato. L’instabilità atmosferica si manifesterà principalmente sulle regioni del Triveneto e dorsale appenninica, con acquazzoni più probabili nelle ore centrali del giorno e al pomeriggio quando si manifesteranno marcati contrasti dovuti all’intrusione dell’aria fresca in quota. Tendenza ...

Advertising

Ettore572 : RT @iconaclima: #Buongiorno!?? Questo #18maggio si apre con una prevalenza di bel tempo, ma c'è una nuova perturbazione in arrivo?? In arri… - iconaclima : #Buongiorno!?? Questo #18maggio si apre con una prevalenza di bel tempo, ma c'è una nuova perturbazione in arrivo??… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #anomalie #temperature #850 #hPa #Italia Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo,… - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #massime in #Italia. Modello utilizzato: #GFS. Altre #mappe #previsione #meteo, #webcam e… - GazzettinoL : Giro d’Italia, Peter Sagan vince la 10^ tappa. Campionati Esteri Serie A ancora aperta la zona Champions Program… -