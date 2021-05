Meteo Italia al 2 Giugno: CALDO d’Africa, ma non sarà veramente Estate (Di martedì 18 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Le novità che giungono dai modelli matematici di previsione sono notevoli. Il trend Meteo climatico è stato delineato giorni fa e nonostante i fisiologici aggiustamenti dettati dalla naturale varianza modellistica possiamo dirvi che quanto finora emerso è ampiamente confermato. Stiamo parlando di un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione e dovrebbe trattarsi della struttura anticiclonica africana. Cosa significa? Molto semplice, che arriverà il CALDO, quello vero. Probabilmente si farà sentire maggiormente al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori, ma stante le ultime corse modellistiche potrebbe impegnare parzialmente anche le regioni settentrionali. La dinamica sarebbe quella ormai nota: affondo depressionario sulla Penisola Iberica e impennata del cupolone africano. Attenzione però, ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 18 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Le novità che giungono dai modelli matematici di previsione sono notevoli. Il trendclimatico è stato delineato giorni fa e nonostante i fisiologici aggiustamenti dettati dalla naturale varianza modellistica possiamo dirvi che quanto finora emerso è ampiamente confermato. Stiamo parlando di un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione e dovrebbe trattarsi della struttura anticiclonica africana. Cosa significa? Molto semplice, che arriverà il, quello vero. Probabilmente si farà sentire maggiormente al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori, ma stante le ultime corse modellistiche potrebbe impegnare parzialmente anche le regioni settentrionali. La dinamica sarebbe quella ormai nota: affondo depressionario sulla Penisola Iberica e impennata del cupolone africano. Attenzione però, ...

Advertising

tweetnewsit : ?? METEO - AFFONDO di una CIRCOLAZIONE DEPRESSIONARIA sull'ITALIA con ACQUAZZONI e TEMPORALI: scatta l'ALLERTA della… - JO1_Italia : 2021.05.18 - ?? È ora disponibile l'app ufficiale dei JO1! (purtroppo non si trova nello store italiano, per sapere… - BELLISS16414189 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: mezza Italia nel weekend godrà del sole - CentroMeteoITA : #METEO - #ITALIA spaccata in due nel #WEEKEND tra il SOLE e il #MALTEMPO, ecco i dettagli - firenzemeteoit : Mappe #meteo #temperature #minime e #massime in #Italia previste domani (19-05-2021). Modello utilizzato: #GFS. Alt… -