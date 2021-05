Meteo Giugno, in attesa della bella ESTATE. Il punto di vista (Di martedì 18 maggio 2021) ESTATE 2021, ci auguriamo di viverla nel benessere.Manca poco, anzi pochissimo. Un paio di settimane, giorno più giorno meno, e finalmente potremo accogliere Giugno. Giugno che, ricordiamolo, sancirà l’avvio dell’ESTATE Meteorologica. Che ciò avvenga subito o nell’ultima decade poco cambia, Giugno avvierà la bella stagione. Ed è normale, a questo punto, domandarsi cosa ci aspetta. In molti, forse tantissimi, si sono stancati di piogge, fresco, grandinate, insomma dei capricci della Primavera. Sarà che c’eravamo abituati bene, altri anni di questi tempi si parlava di sole, caldo, Alta Pressione Africana, anomalie termiche positive e quant’altro. Invece no, quest’anno la Primavera ha deciso di fare la “Primavera”. Sarà perché il ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 18 maggio 2021)2021, ci auguriamo di viverla nel benessere.Manca poco, anzi pochissimo. Un paio di settimane, giorno più giorno meno, e finalmente potremo accogliereche, ricordiamolo, sancirà l’avvio dell’rologica. Che ciò avvenga subito o nell’ultima decade poco cambia,avvierà lastagione. Ed è normale, a questo, domandarsi cosa ci aspetta. In molti, forse tantissimi, si sono stancati di piogge, fresco, grandinate, insomma dei capricciPrimavera. Sarà che c’eravamo abituati bene, altri anni di questi tempi si parlava di sole, caldo, Alta Pressione Africana, anomalie termiche positive e quant’altro. Invece no, quest’anno la Primavera ha deciso di fare la “Primavera”. Sarà perché il ...

