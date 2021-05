Meteo Giugno 2021 | la bella ESTATE e la voglia forte di vacanza

(Di martedì 18 maggio 2021).Manca poco, anzi pochissimo. Un paio di settimane, giorno più giorno meno, e finalmente potremo accogliereche, ricordiamolo, sancirà l’avvio dell’rologica. Che ciò avvenga subito o nell’ultima decade poco cambia,avvierà lastagione. Ed è normale, a questo punto, domandarsi cosa ci aspetta. In molti, forse tantissimi, si sono stancati di piogge, fresco, grandinate, insomma dei capricci della Primavera. Sarà che c’eravamo abituati bene, altri anni di questi tempi si parlava di sole, caldo, Alta Pressione Africana, anomalie termiche positive e quant’altro. Invece no, quest’anno la Primavera ha deciso di fare la “Primavera”. Sarà perché il Vortice ...

Advertising

infoitinterno : Meteo, primavera in pausa ma l'estate 2021 sarà torrida: a giugno e luglio caldo africano da record - infoitinterno : Meteo Italia al 2 giugno: CALDO d'Africa, poi peggiora - Meteo Giornale - mattinodinapoli : #meteo, primavera in pausa ma l'#estate 2021 sarà torrida: a giugno e luglio caldo africano da record - CorriereQ : Meteo Italia al 2 giugno: CALDO d’Africa, poi peggiora - MeteoWeb_eu : Previsioni Meteo Giugno 2021: alta pressione prevalente con temperature leggermente sopra la media - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Giugno

iLMeteo.it

...ci avviciniamo all'inizio dell'estate meteorologica convenzionalmente attribuito al 1°. ... su quelle centro - meridionali è infatti il sole a predominare, con condizionidunque anche ...... Cultura, Spettacoli Lavoro, Economia, Turismo Lettere Opinioni, natura, animali Sanità ... L'indagine telefonica partirà nelle prossime settimane e terminerà a fine; i risultati verranno ...Con contagi bassi e vaccini in aumento, si potrebbe recuperare parte del tempo perso in sicurezza'. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell'Osservatorio sui C ...I timori per la minaccia che da qualche tempo incombe sul diritto costituzionale all’aborto negli Stati Uniti potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi a causa della decisione presa lunedì dalla Cor ...