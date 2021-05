Mercato Milan – Cairo: “Belotti? Voglio capire cosa vuole e come la pensa” (Di martedì 18 maggio 2021) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della salvezza ottenuta e del futuro di Andrea Belotti, spesso accostato al Milan Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 maggio 2021) Urbano, presidente del Torino, ha parlato della salvezza ottenuta e del futuro di Andrea, spesso accostato al

Advertising

sportmediaset : #Milan, per l’attacco nel mirino ci sono Giroud e Adli. #SportMediaset - Andrea842631710 : @AleCat_91 Mi sa che va al Milan. La sparo pesante uno tra lui e Icardi va al Milan. L’altro dei due alla Juve. Q… - Rossonero__1899 : RT @86_longo: ?? Conferme sul nome di #Giroud, il #Milan sta valutando l’esperto attaccante francese. L’intermediario ???? in esclusiva per… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: #Milan, per l’attacco nel mirino ci sono Giroud e Adli. #SportMediaset - Fprime86 : RT @sportmediaset: #Milan, per l’attacco nel mirino ci sono Giroud e Adli. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Mercato Milan, Adli e Giroud idee per l'attacco I rossoneri punterebbero forte sul classe 2000 che andrà in scadenza di contratto tra un anno e che il Tolosa valuta circa 15 milioni , ma la concorrenza per il Milan è comunque decisamente folta ...

Calciomercato, il Milan su Adli: gioca nel Tolosa, è stato il migliore della Ligue 2 Il mercato della Ligue 2 è sempre monitorato con attenzione dal Milan, che nella sessione invernale di trattative aveva seguito anche Kouadio Koné , centrocampista ivoriano 20enne del Tolosa che con ...

Mercato Milan: Paolo Maldini cambia obiettivo in attacco Virgilio Sport Ciaschini: “Allegri ottimo allenatore, ma bisogna seguire le sue indicazioni sul mercato” Su Radio Crc è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice storico di Carlo Ancelotti. “Allegri è un ottimo allenatore – ha detto Ciaschini a Radio Crc ...

Mercato Milan, Adli e Giroud idee per l'attacco Adli potrebbe però non essere l’unico innesto offensivo per i rossoneri che vorrebbero affiancare a Zlatan Ibrahimovic – che soprattutto nella seconda parte di questa stagione ha dovuto fare più volte ...

I rossoneri punterebbero forte sul classe 2000 che andrà in scadenza di contratto tra un anno e che il Tolosa valuta circa 15 milioni , ma la concorrenza per ilè comunque decisamente folta ...Ildella Ligue 2 è sempre monitorato con attenzione dal, che nella sessione invernale di trattative aveva seguito anche Kouadio Koné , centrocampista ivoriano 20enne del Tolosa che con ...Su Radio Crc è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice storico di Carlo Ancelotti. “Allegri è un ottimo allenatore – ha detto Ciaschini a Radio Crc ...Adli potrebbe però non essere l’unico innesto offensivo per i rossoneri che vorrebbero affiancare a Zlatan Ibrahimovic – che soprattutto nella seconda parte di questa stagione ha dovuto fare più volte ...