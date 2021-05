Meloni premier, l’ipotesi manda in tilt la Gelmini: lo scivolone che cancella la volontà degli italiani (Di martedì 18 maggio 2021) La dichiarazione di Giorgia Meloni sul fatto di essere pronta a «fare quello che gli italiani mi chiedono di fare», vale a dire anche il premier se lo decretassero le urne, ha mandato nel pallone Mariastella Gelmini. Il ministro per gli Affari regionali, infatti, confermando di avere «molta stima» per la leader di FdI, ha sostenuto che «la scelta di FI e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato premier». Gelmini in contrasto anche con la linea di Tajani Si tratta di una presa di posizione inedita. E per altro in contrasto con quanto detto dal coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani, che commentando l’intervento di Meloni si era limitato a dire che «è veramente molto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) La dichiarazione di Giorgiasul fatto di essere pronta a «fare quello che glimi chiedono di fare», vale a dire anche ilse lo decretassero le urne, hato nel pallone Mariastella. Il ministro per gli Affari regionali, infatti, confermando di avere «molta stima» per la leader di FdI, ha sostenuto che «la scelta di FI e Lega di rimboccarsi le maniche per tirar fuori il Paese dalla crisi avrà un peso quando si dovrà individuare il candidato».in contrasto anche con la linea di Tajani Si tratta di una presa di posizione inedita. E per altro in contrasto con quanto detto dal coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani, che commentando l’intervento disi era limitato a dire che «è veramente molto ...

