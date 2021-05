Advertising

petergomezblog : Fininvest vende il suo 2% di Mediobanca. A comprare è Unicredit, forse per conto di Leonardo Del Vecchio - AnsaVeneto : Mediobanca, Del Vecchio sale al 15,4% del capitale. Consolida posizione primo azionista #ANSA - fisco24_info : Mediobanca, Del Vecchio sale al 15,4% del capitale: Consolida posizione primo azionista - iconanews : Mediobanca, Del Vecchio sale al 15,4% del capitale - roberto_orsi : Ecco??la #newsletter del 6º #anniversario di @OsservaSocialis ?? -

La Delfin di LeonardoVecchio è salita al 15,4%capitale di. Lo si legge negli aggiornamenti delle partecipazioni rilevanti della Consob. E' stato dunque il fondatore di Luxottica, come si attendeva il mercato, ad aver rilevato il ...: quota Fininvest comprata daVecchio? La strategia diVecchio inresta poca chiara. Gli articoli, come gia accaduto in passato, ipotizzano che potrebbe essere l'...Giu' Tim, +0,9% Mediobanca su ipotesi rafforzamento Delfin (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 mag - Seduta anonima per le Borse europee frenate dalle vendite sul settore delle telecomunicazio ...La famiglia Del Vecchio è stata accusata di avere "sabotato potenziali offerte" per Brooks Brothers. Tutti i dettagli ...